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    Yeniasır TV Gündem İzmir'den afet bölgesine yardım seferberliği

    İzmir'den afet bölgesine yardım seferberliği

    Giriş Tarihi: 07.02.2023, 16:34

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İzmir'den de deprem bölgesine çok sayıda yardım malzemesi gönderilmeye devam ediyor. Özellikle havanın soğuk olması nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı, bot, mont gibi malzemelerden oluşan 16. tır Adana'ya doğru yola çıktı. Yardım malzemeleri Kızılay'ın Buca'da bulunan merkezinde toplanıp ayrıştırılıyor. İzmir'de ayrıca kan merkezlerine de yoğun başvuru bulunuyor. A Haber'den Tayfun Er detayları açıkladı.

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