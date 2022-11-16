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    Yeniasır TV Gündem Karşıyaka Stadyumu'nun inşaası neden başlamadı?

    Karşıyaka Stadyumu'nun inşaası neden başlamadı?

    Giriş Tarihi: 16.11.2022, 12:49

    İzmir'de yapımı adeta yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı için belediyenin bir çivi dahi çakmaması tepkileri beraberinde getirdi. Bakanlığın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği İzmir'in en köklü takımlarından biri olan Karşıyaka'nın stadı için 1,5 yılda herhangi bir işlem yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli "Tunç Soyer bu stadın yapımı için harekete geçmiyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da kamuoyunu oyalama görevi vermiştir." ifadelerini kullandı.

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