Külliye'de gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/kulliyede-gurur-gunu-ilk-togg-baskan-erdogana-teslim-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a araçları teslim edildi. İkinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Başkan Erdoğan törende, "Togg ülkemizin teknolojik gelişiminin ekonomik kalkınmasının ve küresel kalkınmasının sembolü olarak doğmuş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.