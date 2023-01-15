Mavi Vatan'ın korkusuz bekçileri: Karakız'lar hedefi 12'den vurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, namıdiğer 'Karakız'lar. Deniz Kuvvetleri'mizin en caydırıcı unsurlarından biri. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, ülkemizin huzur ve güvenliği için havada, karada, denizde ve her yerde. Bazen göremeseniz de hep sizinle." ifadesi kullanıldı.

Denizaltı mürettebatının seyir hali ile operasyon ve yangın tatbikatı görüntülerine yer verilen paylaşımda, tehdit unsuru taşıyan hedeflere, "Bismillah, ateş" talimatının ardından atış yapıldığı görülüyor.

Mürettebattaki bir personel, görevlerinin Türkiye'nin çevre denizleri ve Mavi Vatan'da deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olma ve her an harbe hazır bulunma olduğunu belirterek, sahip oldukları modern sensör sistemleri, millileşen cihaz ile sistemler ve ateş gücüyle caydırıcı olduklarını söyledi.

"KORKU VE ENDİŞE NEDİR BİLMEYİZ"

Mürettebatta yer alan başka bir personel de dönecekleri günü bilmeden limandan ayrıldıklarını, gece ve gündüzü ışığın renginden anlamaya çalıştıklarını bildirerek, "Haftada 1 gün 3 dakika içerisinde duş alır, bir yatağı 2 kişi paylaşırız. Kader birliğiyle, canımızı birbirimize emanet ederiz. 2 tip gemi vardır, denizaltılar ve hedefleri. Korku ve endişe nedir bilmeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Mavi Vatan'ın derinliklerindeki hak ve menfaatlerini sağlamak ve korumakla görevli olduklarını vurgulayan personel, "Bunun için personelimizle ve 'Karakız'larımız ile bütünleşerek kader birliği ve profesyonellik anlayışıyla, kendiliğinden işleyen kusursuz bir organizasyon oluşturmak gayretindeyiz." ifadelerine yer verdi.