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    Muğla'daki yangında bir anda alevlerin arasında böyle kaldılar

    Giriş Tarihi: 03.09.2023, 12:48

    Muğla'da Yeni Devlet Hastanesi yakınlarında yangın çıktı. Yangına itfaiye, orman ekipleri ve gönüllüler müdahale etti. Gönüllü ekibin alevler arasında kalıp kurtulma mücadelesi ise cep telefonuyla kaydedildi.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürmek için desteğe giden Sakarya orman yangını gönülleri alevlerin arasında kaldığı anları cep telefonuyla kayda aldı.

    1 Eylül tarihinde Muğla'da Yeni Devlet Hastanesi mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş alana yayılırken durumun haber verilmesinin ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Çıkan yangını söndürmek için Sakarya'dan yola çıkan, orman yangını gönüllüleri ise alevlerin arasında kaldığı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde, yangına müdahale etmek için giden gönüllü ekibin alevlerinde arasında kalması yer alıyor.

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