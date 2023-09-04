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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Soçi'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

    Son dakika: Soçi'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

    Giriş Tarihi: 04.09.2023, 18:56

    Son dakika haberleri... Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleştirdiği kritik görüşme sona erdi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, görüşmede tahıl koridoru anlaşmasını ele aldıklarını belirterek, "Yeni öneri paketi hazırladık. Sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Putin ise Rusya'ya yönelik yaptırımların kalkması halinde tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazır olduklarını ifade etti, "Bizi aldattılar, vaatlerin hiçbirini yerine getirmediler." dedi.

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