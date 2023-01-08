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    Yunan Sahil Güvenliğinden Türk teknesine taşlı ve silahlı taciz

    Giriş Tarihi: 08.01.2023, 18:52

    Kuzey Ege sularında Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri önce taş attı, sonra taciz ateşi açtı.

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    Ege denizinde Balıkesir'in Altınoluk ile Çanakkale'nin Küçükkuyu mevkii arasında bulunan Midilli adası bölgesinde Türk kara sularında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknesine, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botu tarafından taşlar atıldı, ardından da ateş açıldı. Kısa süre sonra tacizlerine son veren Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gelmesiyle uzaklaşarak gözden kayboldu.



    TACİZ ANLARINI ANLATTI
    Balıkçı Ahmet Gümüş, "Balıkesir Küçükkuyu ve Midilli arasında bulunan balıkçı teknemizde dün itibariyle bizlere taciz yapılmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botu Tarafından, bu yunan botu bize taşla saldırdı. Görüntülerde mevcuttur taşla saldırdığı için bizlerde kendimizi siper aldık tabi, siper aldıktan sonra bu Yunan botu bize silah ile taciz ateşi yaptı. Bizde gereken yerlere Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu olay yerine geldikten sonra Yunan Sahil Güvenlik botu kendi sularına gitmiştir. Bu saldırı ve taciz olayları bu balıkçılara devamlı oluyor, bu Yunan tarafından bu tacizler yapılmakta yani yetkililerden yardım istiyoruz artık bıktık. Yani taş atmak ne demektir ya onlar taş attılar diye biz de silah mı kullanalım ne yapalım yani. Artık yeter biz kendi kara sularımızda avlanamıyoruz yetkililerden yardım istiyoruz"

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