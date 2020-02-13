Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Giriş Tarihi:
Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı izle! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Merakla beklenen dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Ya şehadet şerbeti içeriz, ya da yolumuza hür devam ederiz!" sözü dikkat çekiyor. İşte 19 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 11. bölümünün tanıtım fragmanı...