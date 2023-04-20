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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'daki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce öteye böyle savruldu

    Afyon'daki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce öteye böyle savruldu

    Giriş Tarihi: 20.04.2023, 10:09

    Son dakika... Afyonkarahisar’da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisi ile ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü.

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    Afyonkarahisar'daki olay, Dinar ilçesi, Yeni Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö., idaresindeki 20 NT 707 plakalı tır yolda caddenin karşısına geçmeye çalışan Süleyman T.'yi fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile Süleyman T., metrelerce ileriye savruldu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Süleyman T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam buradaki müdahalesinin ardından ise kent merkezindeki üniversite hastanesine sevk edildi.
    Talihsiz adamın ayakkabıları ayağından çıkıp havaya fırladı

    Süleyman T.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü G.Ö., ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Öte yandan, güvelik kamerasına yansıyan kaza anı görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde Süleyman T.'nin tırı fark ederek kollarını kaldırıp tırı durdurmaya çalıştığı ancak çarpmanın önüne geçemediği görülüyor. Tırın çarptığı Süleyman T.'nin ayakkabılarının ikisinin de çıktığı ve kendisinin metrelerce ileriye savrularak bir süre sürüklenmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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