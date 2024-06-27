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At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'ndan merkeze inen yılkı atı sürüsündeki bir tay annesini kaybetti. 3 saat boyunca her sokağı arayan tayın annesine kavuşma anı görenleri duygulandırdı.

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Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nın sembolü olan yılkı atları dönem dönem yem bulmak amacıyla kent merkezine iniyor. Geçtiğimiz günlerde Spil Dağı Milli Parkı'na inen yılkı atı ailesinden bir yavru Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nin karmaşık sokaklarında annesini kaybetti. Sokak sokak gezerek annesini arayan tay 3 saatlik çabanın sonunda annesine Şehzadeler ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde kavuştu. Anne ve tayın duygulandıran kavuşma anları ise mahalleliler tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.

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