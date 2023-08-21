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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da değişmeyen manzara! Ana isale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi | Video

    Bodrum'da değişmeyen manzara! Ana isale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi | Video

    Giriş Tarihi: 21.08.2023, 12:18

    Muğla'nın önemli turizm ilçelerinden Bodrum'da sıklıkla yaşanan ana isale hattı patlamasına bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde patlayan su hattındaki tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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    Bodrum'da Torba - Gölköy yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında ana isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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