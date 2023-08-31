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    Yeniasır TV Yaşam Boğazına yemek kaçan müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

    Boğazına yemek kaçan müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

    Giriş Tarihi: 31.08.2023, 10:09

    Uşak’ta bir lokantada staj yapan 16 yaşındaki aşçılık öğrencisi, boğazına yemek parçası kaçan müşteriyi sosyal medyadan görerek öğrendiği 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Uşak'ta bir lokantada müşteri çorba içerken soluk borusuna yemek parçası kaçtı. O sırada lokantada staj yapan Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Aşcılık Bölümü öğrencisi Bekir Ok (16) müşterisinin zor nefes aldığını fark etti. Müşterisinin yanına giderek önce sırtına vurdu. Müdahalenin yetersiz olduğu fark eden Ok, sosyal medyadan öğrendiği Heimlich manevrası uygulanarak müşterinin nefes borusunun açılması sağladı.

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