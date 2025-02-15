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Boşanma aşamasındaki kadın sanayiyi savaş alanına çevirdi

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşine öfkelenen kadın sanayiyi savaş alanına çevirdi. Eşinin ve park halindeki diğer araçlara da zarar veren kadına ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi

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Denizli'de 2 aydır boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Zehra E., birkaç gündür kendisini öfkelendiren eşi Halil M.'nin eski çalıştığı işyerinde olduğunu öğrenerek adrese gitti. Halil M.'nin hareketlerine daha da öfkelenen Zehra E., sevgililer gününde sanayiyi savaş alanına çevirdi. Zehra E., ile boşanma aşamasındaki eşi Halil M., aralarında tartışma çıktı. Öfkesine yenik düşen Zehra E., 20 AER 392 plakalı aracıyla Halil M.'ye ait ve park halindeki araçlara defalarca çarptı. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tekrar tekrar Halil M.'nin aracının bulunduğu işyerine gelen Zehra E., araçlara çarparak uzaklaştı. Bir ara araçtan inen Zehra E., ile Halil M., arasında sözlü tartışma da yaşandı. Tekrar aracına binen Zehra E., yine Halil M., ve park halindeki araçlara çarptı.

Zehra E.'yi durdurmak isteyen Halil M., ise aracın camını kırarak durdurmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan Zehra E.'ye 18 bin TL ceza yazılırken, aracı ise trafikten men edildi. Zehra E., hakkında mala zarar vermek, kasten yaralama ve hakaret suçundan da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Olayın görgü şahitlerinden Fettah Yılmaz, "Dün aracımı sanayiye götürdüğümde bu olaya şahit oldum. Bir kadın ile erkeğin aralarında tartışmalarına şahit oldum. Kadın sinirliydi. Öğrendiğim kadarıyla boşanma aşamasındaki eşiydi. Aralarında nasıl bir tartışma vardı bilmiyorum. Daha sonra polisler gelince herkes sakinleşti" dedi.

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