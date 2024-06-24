Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi | Video

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çanakkale Savaşları döneminden kalma 109 yıllık top mermisi jandarma ekipleri tarafından imha edildi. O anlar böyle görüntülendi.