yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi | Video

Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi | Video

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çanakkale Savaşları döneminden kalma 109 yıllık top mermisi jandarma ekipleri tarafından imha edildi. O anlar böyle görüntülendi.

Manisa’da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Manisa'da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
İzmir’de kuyumcuların kabusu oldular
İzmir'de kuyumcuların kabusu oldular
Bodrum’daki feci olayın görüntüleri çıktı!
Bodrum'daki feci olayın görüntüleri çıktı!
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Refüje çarparak alev aldı! Denizli’deki feci kaza anı kamerada
Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada
Çanakkale Eceabat’ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
İzmir’de Dikili’de korkutan yangın
İzmir'de Dikili'de korkutan yangın
İzmir’de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
’Kız meselesi’ kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
'Kız meselesi' kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
Yangın söndürme uçağı Didim’de göle sert iniş yaptı
Yangın söndürme uçağı Didim'de göle sert iniş yaptı
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını
İzmir’deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi
İzmir'deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi
VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi, jandarma timince imha edildi. Amatör kıyı balıkçısı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Tekke Koyu civarında avlanırken Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, top mermisinin 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğunu belirledi.

Eceabat Jandarma Komutanlığınca güvenlik önlemi alınan bölgede, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından top mermisinin imhası yapıldı.

EN YENİ VİDEOLAR

Manisa’da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Manisa'da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
İzmir’de kuyumcuların kabusu oldular
İzmir'de kuyumcuların kabusu oldular
Bodrum’daki feci olayın görüntüleri çıktı!
Bodrum'daki feci olayın görüntüleri çıktı!
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Refüje çarparak alev aldı! Denizli’deki feci kaza anı kamerada
Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada