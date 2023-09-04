  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu | Video

    Denizli'de belgeselleri aratmayan görüntü! Sürüsüne saldıran kurda dron ile pusu kurdu | Video

    Giriş Tarihi: 04.09.2023, 12:37

    Denizli'nin Tavas ilçesinde bir çoban sürüsüne saldıran kurdu dron kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Dron yardımıyla kurdun saldırdığı keçiyi kurtaran çoban Kazım Gucuko, o anları sosya medya hesabından da paylaştı.

    Evinin balkonunda otururken vurulmuştu! İzmir’deki o anların görüntüsü ortaya çıktı
    Evinin balkonunda otururken vurulmuştu! İzmir'deki o anların görüntüsü ortaya çıktı
    Kuşadası’nda ’laf atma’ dayağı! Öldüresiye dövdüler
    Kuşadası'nda 'laf atma' dayağı! Öldüresiye dövdüler
    Çanakkale’deki korkunç olay kamerada! Eski eşini çalıştığı markette bıçakladı
    Çanakkale'deki korkunç olay kamerada! Eski eşini çalıştığı markette bıçakladı
    Denizli’de katliam gibi kaza! Kum yüklü kamyon, yolcu otobüsüyle çarpıştı
    Denizli'de katliam gibi kaza! Kum yüklü kamyon, yolcu otobüsüyle çarpıştı
    Trafikte terör estirmişti! O sürücü tutuklandı
    Trafikte terör estirmişti! O sürücü tutuklandı
    Ege Denizi’nde mikroplastik tehdidi! Saniyede 30 milyon parçacık taşınıyor
    Ege Denizi'nde mikroplastik tehdidi! Saniyede 30 milyon parçacık taşınıyor
    İzmir’de tarihi evlere bakanlık sahip çıktı
    İzmir'de tarihi evlere bakanlık sahip çıktı 1.9.2023 12:16:43
    İzmir’de akılalmaz kaza! Damperi açık unutup tünele girince...
    İzmir'de akılalmaz kaza! Damperi açık unutup tünele girince...
    Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü ’Heimlich’ manevrasıyla kurtardı
    Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı 31.8.2023 10:09:56
    Kütahya’da orman yangını
    Kütahya'da orman yangını
    Berzeg’in köpeği 74 günde sonra evine döndü! Sır perdesi aralanıyor mu?
    Berzeg'in köpeği 74 günde sonra evine döndü! Sır perdesi aralanıyor mu?
    Kredi kartından alışveriş, hırsız turistleri yakalattı
    Kredi kartından alışveriş, hırsız turistleri yakalattı
    Eğlence adı altında terör estirdiler! Afyon’daki trafik magandaları kamerada
    Eğlence adı altında terör estirdiler! Afyon'daki trafik magandaları kamerada
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'nin Tavas ilçesinde teknolojik cihazlara da ilgisi bulunan çoban Kazım Gucuko, çobanlık ile ilgili bir video çektiği sırada, bir kurdun arazide gezdiğini fark etti. Aç kurdun daha sonra sürüye yöneldiğini fark eden Gucuko, dron ile kurdu takip etmeye başladı. Kurdun pusuya yatıp, etrafı bir süre izledikten sonra sürüye yaklaşmak için dere boyuna indi. Derede yürüdükten bir süre sonra kurt, ağaç ile çalıların içerisinde bulunan koyun ve keçiye saldırdı. Son ana kadar dron ile görüntü çekmeyi bırakmayan çoban, kurdun bir keçiyi boğazlayıp götürdüğünü görünce harekete geçti. Dronu havada sabit bırakan Gucuko, motosikleti ile kurdun keçisine saldırdığı noktaya gitti. Burada hayvanın hareketsiz yatığını gören Gucuko, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bir süre başında beklediği keçi, yavaştan kıpırdamaya başladı. Ardından 30 dakika gibi bir sürede ayaklanıp yürüyen keçi, sahibini sevindirdi.

    Kurdun sürüsüne pusu kurduğu anları dron kamerası ile saniye saniye görüntüleyen Gucuko, heyecan verici anları hemen sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kıran videoya çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar görüntülerin belgeselleri aratmadığını belirtti.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaşına nasıl yansıyacak?
    Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaşına nasıl yansıyacak?
    Ağustos’ta ihracat rekoru
    Ağustos'ta ihracat rekoru
    Evinin balkonunda otururken vurulmuştu! İzmir’deki o anların görüntüsü ortaya çıktı
    Evinin balkonunda otururken vurulmuştu! İzmir'deki o anların görüntüsü ortaya çıktı
    Kuşadası’nda ’laf atma’ dayağı! Öldüresiye dövdüler
    Kuşadası'nda 'laf atma' dayağı! Öldüresiye dövdüler
    Muğla’daki yangında bir anda alevlerin arasında böyle kaldılar
    Muğla'daki yangında bir anda alevlerin arasında böyle kaldılar
    Çanakkale’deki korkunç olay kamerada! Eski eşini çalıştığı markette bıçakladı
    Çanakkale'deki korkunç olay kamerada! Eski eşini çalıştığı markette bıçakladı