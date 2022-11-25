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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de hareketli anlar! Polis her yerde bu sürücüyü arıyor

    Denizli'de hareketli anlar! Polis her yerde bu sürücüyü arıyor

    Giriş Tarihi: 25.11.2022, 10:36

    Son dakika... Denizli'de uygulama noktasına yaklaştığı sırada durdurulan sürücü, polisin kapıyı ısrarla açmaya çalışmasına rağmen gaza basarak kaçtı. Polisin kovaladığı sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

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    Son dakika... İlginç olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde uygulama yapan ekipler, araçları kontrol ettiği sırada 03 BB 788 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Uygulama noktasına 20 metre kala duran otomobilin sürücüsü, bir süre beklemeye geçti. Yanına giden trafik polisi, sürücüden kapıları açmasını istedi. Hiçbir şekilde tepki vermeyen sürücünün otomobilinin kapılarını açmaya çalışan polis, ne yapsa da başarılı olamadı.



    Otomobil sürücüsü sonrasında gaza basarak önünde dubayla yol tek şeride düşse de kaçmayı başardı. Aracın peşine düşen ekipler herhangi bir ize rastlayamazken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Uygulama noktasından sürücünün kapıyı açmadığı ve gaze basarak uzaklaştığı anlar, aynı yöne seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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