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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu! -video

    Denizli'de korku dolu anlar! Seyir halinde alevlere teslim oldu! -video

    Giriş Tarihi: 05.11.2022, 10:55

    Denizli'nin Buldan ilçesinde M.E. idaresindeki otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Durumu fark eden sürücü, alevlerin sardığı otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin tam zamanında müdahalesiyle kaza yaralanma ve can kaybı olmadan önlenirken, otomobil hurdaya döndü.

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    Denizli Merkezefendi ilçesinde, seyir halinde olan hafif ticari araç ile kamyonetin çarpığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışıp bayılan sürücünün ilk yardımına vatandaşlar koştu.

    Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Çevre Yolunda ilerleyen B.A. idaresindeki 07 AUM 93 plakalı hafif ticari araç ile C.E. yönetimindeki 20 AHR 821 plakalı kamyonet Pamukkale Kavşağına yakın noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına, kamyonet ise zikzaklar çizerek orta refüje savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ DİĞER SÜRÜCÜLER YAPTI
    Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışıp baygın halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra bölgeye giden sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarılan sürücüyü ve C.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen her iki araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine araç geçişine kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
    Öte yandan; araçta sıkışan sürücünün durumu ağır, kamyonet sürücüsünün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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