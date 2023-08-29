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    Yeniasır TV Yaşam Eğlence adı altında terör estirdiler! Afyon'daki trafik magandaları kamerada

    Eğlence adı altında terör estirdiler! Afyon'daki trafik magandaları kamerada

    Giriş Tarihi: 29.08.2023, 15:08

    Afyonkarahisar'da bir düğün konvoyunun trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yansıdı. Konvoydaki bir aracın bir anda makas atıp zikzaklar çizmesi trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzeri Sandıklı ilçesi Akharım beldesi yakınlarında meydana gelen olay br sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Gelin arabasını ortada olduğu gözlenen ve bir kamyonetinde aralarında olduğu 7 araç ile düğün konvoyu kuran şahısların karayolunun 3 şeridi birden kapatarak düşük bir hızda ilerledikleri görüldü. Konvoydaki 03 AAH 686 plakalı otomobilin bir anda makas yapıp zikzaklar çizerek konvoydaki diğer araçların önüne geçmeye çalıştığı anlar ise yürekleri ağza getirdi. Konvoydakilerin eğlence olarak gördüğü ancak ölüme davetiye çıkarılan anlarda arkadan gelen sürücülerin bazılarının kaza riskine karşı emniyet şeridinden gittikleri bazılarının ise trafik magandalarının yolu açmak için sürekli klaksona basıp, selektör yaparak tepkilerini gösterdiler.

    Olayın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ise kullanıcılar tarafından tepki ile karşılandı.

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