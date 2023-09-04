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    Yeniasır TV Yaşam Evinin balkonunda otururken vurulmuştu! İzmir'deki o anların görüntüsü ortaya çıktı

    Evinin balkonunda otururken vurulmuştu! İzmir'deki o anların görüntüsü ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 04.09.2023, 08:45

    İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda oturduğu sırada sokakta çıkan kavgada pompalı tüfeğin isabet ettiği Hüseyin Çiçek hayatını kaybetmişti. O anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    23 Ağustos Perşembe günü saat 21.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    KOLON KANSERİNİ YENMİŞTİ, FAİLLERİ TUTUKLANDI
    2017'de yakalandığı kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından geçen yıl atlatan Çiçek'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Çiçek için Buca Cemevi'nde cenaze düzenlendi. Çiçek'in cenazesi, gözyaşlarıyla Buca Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    ÇİÇEK'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta karşılaşan iki grubun birbirine ateş açtığı ve daha sonrada olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.

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