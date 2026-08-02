Yeniasır TV Yaşam Görüntüler tepki çekmişti: '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Görüntüler tepki çekmişti: '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

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