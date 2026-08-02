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Yeniasır TV Yaşam Görüntüler tepki çekmişti: '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Görüntüler tepki çekmişti: '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Adana'da seyyar lahmacun satıcısı ile çocuğu için 2 lahmacun almak isteyen bir kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Satıcı, normalde 5 adetten az satış yapmadığını ancak çocuk için istisna yaptığını söyleyerek ücret almayacağını belirtirken, poşet talebine ise ambalajın masraf olduğunu savunarak tepki gösterdi. Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından zabıta ekipleri harekete geçerek seyyar tezgahı kaldırdı.

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