İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmir-adliyesi-onunde-silahli-catisma-1-olu-5-yarali" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan adliyenin karşısınki bir restoranın üst katında oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen bir gruba dışarıdaki husumetlileri tarafından silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada alınan son bilgiye göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.