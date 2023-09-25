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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

    İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

    Giriş Tarihi: 25.09.2023, 15:17

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan adliyenin karşısınki bir restoranın üst katında oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen bir gruba dışarıdaki husumetlileri tarafından silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada alınan son bilgiye göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'de, saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

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