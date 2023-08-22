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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de bir esnafın hayatını kaybettiği cinayet güvenlik kamerasında | Video

    İzmir'de bir esnafın hayatını kaybettiği cinayet güvenlik kamerasında | Video

    Giriş Tarihi: 22.08.2023, 08:41

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde husumetli esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Akyıldız'ın (83) ölmüş eşi ise ağır yaralanmıştı. Kadın esnafın dehşet saçtığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sibel Kurt (61), yanında bulunan tabancayla karı- koca olan Nurhayat Akyıldız ile Süleyman Akyıldız'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat Akyıldız bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Sibel Kurt'un tabanca ile açtığı dehşet, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Akyıldız çifti tartıştıkları Sibel Kurt'un tabanca çıkartmasıyla kaçmaya çalışıyor. Bu sırada çiftin ardından tabanca ile gelen Sibel Kurt önce Nurhayat Akyıldız'ı tabanca ile bacağından vuruyor. Nurhayat Akyıldız yere yığılırken, Süleyman Akyıldız ise Sibel Kurt'un kolundan tutarak durdurmaya çalışıyor. Süleyman Akyıldız, Sibel Kurt'u tutarak eşinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    UZUN SÜREDİR HUSUMET VARMIŞ
    Öte yandan, Süleyman Akyıldız'ı göğsünden vurarak öldüren, Nurhayak Akyıldız'ı ise bacağından vurarak yaralayan Sibel Kurt, Asayiş Şule Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ifadesine başvurulan Sibel Kurt, "Aynı mahallede esnaflık yapıyoruz. Bir süredir aramızda husumet var. Oğlumu tehdit ettikleri için tartıştık" dedi. Adliyeye sevk edilen Sibel Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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