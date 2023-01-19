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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de "bunu da çalmazsın" dedirten hırsızlık! O anlar kamerada! -video

    İzmir'de "bunu da çalmazsın" dedirten hırsızlık! O anlar kamerada! -video

    Giriş Tarihi: 19.01.2023, 16:03

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan hırsızlık pes dedirtti. 50'li yaşlarda bir kişi, turşu satın aldıktan sonra tekrar sıraya girerek dükkanın ön tarafında bulunan raflardaki teşhir turşuları çaldı. Dükkan sahibi Berkan Harmancı'nın kavanozlardan birinin eksik olduğunu farketmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarına bakmasıyla gerçek ortaya çıktı. Harmancı, "Biz onları teşhir ürün olarak rafta sergiliyorduk yaklaşık bir seneden fazladır duruyordu orada ve taze değildi. Çaldığı turşuları sakın yemesin, dükkanımıza gelsin. Ben tazelerini hediye edeceğim" dedi.

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