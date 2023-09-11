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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de ev kirası gibi su faturası bir mahalleyi ayağa kaldırdı

    İzmir'de ev kirası gibi su faturası bir mahalleyi ayağa kaldırdı

    Giriş Tarihi: 11.09.2023, 10:51

    İzmirli vatandaşlar Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketiyor. Menderes'e bağlı Bulgurca Mahallesi sakinleri,yüksek su faturalarıyla karşı karşıya. Bu mahalledeki su faturaları 1500 ila 2000 lira gibi oldukça yüksek rakamlardan başlayarak 7 ila 8 bin liraya kadar çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor. Gelişmeyi A Haber Muhabiri Tayfun Er aktardı...

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    İzmir'in Menderes İlçesi'ne bağlu Bulgurca Mahallesi'nde vatandaşlara gelen su faturaları pahalının da çok ötesine geçti. Kimine 4 bin TL kimine 5 bin, hatta bazılarına 7 bin TL su faturası çıktı. Mahalleli ev kirası gibi su faturalarını görünce musluğa dokunmaya korkar oldu.

    19 günde 7048 liralık su faturası gelen vatandaş A Haber'den Tayfun Er'e konuştu. Evde 5 kişi olduklarını ifade eden vatandaş hayvan beslemediğini ve bahçesi olmadığını söyleyerek gelen faturaya anlam vermeye çalıştı.

    'UCUZ SU VERMEYİN' İDDİASI

    İZSU'ya giderek yüksek gelen faturanın sebebini soran mahalleli iddiaya göre "Komisyon geldi. Bu bölgeye ucuz su vermeyin" yanıtını aldı.

    "Ne olduysa yıl başından sonra oldu faturalar bir anda ona katlandı" diyen vatandaşlar, "Bu çok yüksek ama geçen günlerde 4.000 küsür lira yatırdım", "Şimdi bundan sonra yine ne gelecek onu da bilmiyoruz", "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" gibi ifadeler kullanarak isyan ettiler.

    ÇÖZÜM BEKLENİYOR

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

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