İzmir'de ev kirası gibi su faturası bir mahalleyi ayağa kaldırdı

İzmir'in Menderes İlçesi'ne bağlu Bulgurca Mahallesi'nde vatandaşlara gelen su faturaları pahalının da çok ötesine geçti. Kimine 4 bin TL kimine 5 bin, hatta bazılarına 7 bin TL su faturası çıktı. Mahalleli ev kirası gibi su faturalarını görünce musluğa dokunmaya korkar oldu.

19 günde 7048 liralık su faturası gelen vatandaş A Haber'den Tayfun Er'e konuştu. Evde 5 kişi olduklarını ifade eden vatandaş hayvan beslemediğini ve bahçesi olmadığını söyleyerek gelen faturaya anlam vermeye çalıştı.

'UCUZ SU VERMEYİN' İDDİASI

İZSU'ya giderek yüksek gelen faturanın sebebini soran mahalleli iddiaya göre "Komisyon geldi. Bu bölgeye ucuz su vermeyin" yanıtını aldı.

"Ne olduysa yıl başından sonra oldu faturalar bir anda ona katlandı" diyen vatandaşlar, "Bu çok yüksek ama geçen günlerde 4.000 küsür lira yatırdım", "Şimdi bundan sonra yine ne gelecek onu da bilmiyoruz", "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" gibi ifadeler kullanarak isyan ettiler.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.