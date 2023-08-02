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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de film sahnesi gibi silahlı saldırı anı! Sebebi 'intikam' mı?

    İzmir'de film sahnesi gibi silahlı saldırı anı! Sebebi 'intikam' mı?

    Giriş Tarihi: 02.08.2023, 15:16

    İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen ve vurulan kişinin yaşam mücadelesi verdiği saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan kişinin daha önce İzmir'de bir cinayet işleyen ve tutuklu olan kişinin dayısı olduğu ortaya çıktı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir Konak'taki korkunç olay 31 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tokay'ın 3 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

    SALDIRI ANI KAMERADA
    Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cengiz Tokay'ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.'nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

    CİNAYETİN İNTİKAMI İDDİASI
    Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.'nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay'ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar'ın yakınları olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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