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İzmir'de hareketli anlar! Yeni tanıştığı kadını rehin alan saldırgan polislere ateş açtı | Video

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'in Bornova ilçesinde dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını kıraathaneye götürerek zorla alıkoyan şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, bir eğlence mekanında tanıştığı kadını kıraathaneye götürüp zorla alıkoyan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de tabancayla ateş açan zanlı kıskıvrak yakalandı. Meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay dün gece saatlerinde Bornova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanına giden A.G., burada H.D. adındaki kadınla tanıştı. Çıkışta H.D.'yi Bornova'da bulunan bir kıraathaneye götüren A.G., kadını tabanca ile zorla alıkoydu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, A.G. polislere hedef gözeterek ateş etti. Meydana gelen olayda polis ekipleri yara almadan kurtulurken saldırgan A.G., uyarı ateşi açılması ve sözlü ikazlar sonucu ruhsatsız tabancasıyla beraber kıskıvrak yakalandı. Rehin alınan H.D., zarar görmeden kurtarılırken yakalanan saldırgan A.G., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde A.G.'nin tabancayla polis ekiplerine ateş etmesi ve daha sonra polisin dikkatli bir şekilde uyarı ateşi açıp kendisine yaklaştığı ve saldırganı yakaladığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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