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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı | Video

    İzmir'de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı | Video

    Giriş Tarihi: 05.04.2023, 15:11

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bugün hortum meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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    Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.

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