yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
Çanakkale’de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
Çanakkale'de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
İzmir’de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş
İzmir'de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş
Manisa gece beşik gibi sallandı! Depremin ürküten sesi kamerada
Manisa gece beşik gibi sallandı! Depremin ürküten sesi kamerada
Çanakkale’de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi
Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi
Manisa’da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Manisa'da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
İzmir’de kuyumcuların kabusu oldular
İzmir'de kuyumcuların kabusu oldular
Bodrum’daki feci olayın görüntüleri çıktı!
Bodrum'daki feci olayın görüntüleri çıktı!
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Refüje çarparak alev aldı! Denizli’deki feci kaza anı kamerada
Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Çanakkale’deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
Çanakkale’de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
Çanakkale'de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar