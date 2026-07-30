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İzmir'de panik anları: Binlerce lira rüzgarla yola saçıldı, trafik bir anda durdu
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İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde adeta bir film sahnesini aratmayan anlar yaşandı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir vatandaşın elindeki destelerce para rüzgarın etkisiyle uçuşarak akan trafiğin ortasına saçıldı. Binlerce lirasını araçların arasında panikle toplamaya çalışan şahsın imdadına, trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu.