Yeniasır TV Yaşam İzmir'de panik anları: Binlerce lira rüzgarla yola saçıldı, trafik bir anda durdu

İzmir'de panik anları: Binlerce lira rüzgarla yola saçıldı, trafik bir anda durdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-panik-anlari-binlerce-lira-ruzgarla-yola-sacildi-trafik-bir-anda-durdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>