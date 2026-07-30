yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de panik anları: Binlerce lira rüzgarla yola saçıldı, trafik bir anda durdu

İzmir'de panik anları: Binlerce lira rüzgarla yola saçıldı, trafik bir anda durdu

İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde adeta bir film sahnesini aratmayan anlar yaşandı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir vatandaşın elindeki destelerce para rüzgarın etkisiyle uçuşarak akan trafiğin ortasına saçıldı. Binlerce lirasını araçların arasında panikle toplamaya çalışan şahsın imdadına, trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Muğla’daki orman yangınında 2. gün
Muğla'daki orman yangınında 2. gün 30 Temmuz 2026 09:27
İzmir’de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...
İzmir'de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki... 29 Temmuz 2026 12:23
Sahibinden kaçıp 3 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Sahibinden kaçıp 3 yaşındaki çocuğa saldırdı! 29 Temmuz 2026 12:05
Muğla’da orman yangını: Korkutan görüntüler
Muğla'da orman yangını: Korkutan görüntüler 29 Temmuz 2026 11:57
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını 29 Temmuz 2026 09:47
İzmir Menemen’deki makilik yangını kontrol altına alındı
İzmir Menemen'deki makilik yangını kontrol altına alındı 29 Temmuz 2026 09:36
İzmir’de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler
İzmir'de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler 26 Temmuz 2026 16:20
Denizli’de yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı
Denizli'de yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı 26 Temmuz 2026 09:55
İzmir PÖH’ten gururlandıran klip
İzmir PÖH'ten gururlandıran klip 25 Temmuz 2026 11:10
İzmir’de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı
İzmir'de kan donduran trafik magandalığı: Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı 24 Temmuz 2026 16:07
Muğla’da vicdansızlığın böylesi! Bayılan genci hedef seçti
Muğla'da vicdansızlığın böylesi! Bayılan genci hedef seçti 22 Temmuz 2026 14:47
İzmir’de çukur dehşeti
İzmir'de çukur dehşeti 22 Temmuz 2026 10:54
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi 20 Temmuz 2026 14:23
EN YENİ VİDEOLAR
Muğla’daki orman yangınında 2. gün
Muğla'daki orman yangınında 2. gün
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sağlık kontrolü için hastaneye getirildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sağlık kontrolü için hastaneye getirildi
Başkan Erdoğan: Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce sahip!
Başkan Erdoğan: Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce sahip!
İzmir’de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...
İzmir'de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...
Sahibinden kaçıp 3 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Sahibinden kaçıp 3 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Muğla’da orman yangını: Korkutan görüntüler
Muğla'da orman yangını: Korkutan görüntüler