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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video

    İzmir'de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video

    Giriş Tarihi: 22.08.2023, 09:02

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde bir depoda iddiaya göre sigara izmaritinden yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken 8 kişi dumandan etkilendi.

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    İzmir'de Onur Mahallesi 7371/1 Sokak'ta dün akşam saatlerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin depoya sigara izmariti atması sonucu başlayan alevler, kısa sürede deponun tamamını sardı. İçerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu depodan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, deponun üzerindeki dairelerde oturan vatandaşları kurtardı.

    Yangına müdahale sırasında, bir itfaiye erinin başına düşen beton parçası yaralanmasına neden olurken, itfaiye erine ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler, ambulanslarla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, deponun üzerindeki üst daireye ve önünde park halinde bulunan bir kamyonete de sıçradı. Yapılan müdahaleler sonucu yangın söndürülürken, depo ve kamyonet kullanılmaz hale geldi.

    Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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