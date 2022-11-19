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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de silahlar patladı! Çocuk kavgasının sonu kanlı bitti! -video

    İzmir'de silahlar patladı! Çocuk kavgasının sonu kanlı bitti! -video

    Giriş Tarihi: 19.11.2022, 11:01

    İzmir'in Konak ilçesinde 16 Kasım günü meydana gelen olayda, iki çocuğun tartışması üzerine iki tarafın yakınlarının dahil olduğu kavga kontrolden çıktı. Sokakta yaşanan arbedenin ardından silahlarına sarılan taraflar, birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

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    İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden, durumu ağır olan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, 16 Kasım günü Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde bulunan kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde iki kişi arasında çocukların kavga etmesi iddiasıyla tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Karaca (43), M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cafer Karaca ve M.D.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Silahlı kavgada yaralanan Cafer Karaca'nın tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği, ağır yaralanan M.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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