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İzmir'de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...
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İzmir’in Bornova ilçesinde bir işletmede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre tavuk pilav yiyen bir müşteri, hesap ödememek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, müşterinin göğsünden kopardığı kılı yemeğin üzerine bıraktığı, ardından garsona tepki gösterdiği görüldü.