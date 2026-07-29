Yeniasır TV Yaşam İzmir'de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

İzmir'de şoke eden görüntü! Hesap ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

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