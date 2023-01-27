  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de yağmurun bilançosu ağır oldu! Toprak kayması sonucu otoparktaki araçlar zarar gördü

    İzmir'de yağmurun bilançosu ağır oldu! Toprak kayması sonucu otoparktaki araçlar zarar gördü

    Giriş Tarihi: 27.01.2023, 10:57

    İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü.

    Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir’deki dehşet anları kamerada
    Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir'deki dehşet anları kamerada
    Ege ve Akdeniz’de şiddetli deprem
    Ege ve Akdeniz'de şiddetli deprem
    10 bin fitte evlilik teklifi! -video
    10 bin fitte evlilik teklifi! -video
    İzmir’de bir garip hırsızlık
    İzmir'de bir garip hırsızlık
    Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! -video
    Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! -video
    Köpek balığı kıyıya kadar geldi! Görüntü Muğla’dan
    Köpek balığı kıyıya kadar geldi! Görüntü Muğla'dan
    Drift atmanın bedelini ağır ödedi! 20 bin TL cezadan kaçamadı!
    Drift atmanın bedelini ağır ödedi! 20 bin TL cezadan kaçamadı!
    İzmir’de maganda kurşunu bir kişiyi hayattan kopardı
    İzmir'de maganda kurşunu bir kişiyi hayattan kopardı
    Bodrum’da fırtına! Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı
    Bodrum'da fırtına! Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı
    İzmir’de bunu da çalmazsın dedirten hırsızlık! O anlar kamerada! -video
    İzmir'de "bunu da çalmazsın" dedirten hırsızlık! O anlar kamerada! -video
    Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi! -video
    Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi! -video
    Jokerli sahte rapor çetesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
    Jokerli sahte rapor çetesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
    Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Mahkemeden yeni karar
    Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Mahkemeden yeni karar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

    YOL ÇÖKTÜ
    Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü. Sağanak, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir villanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar oluştu. Sağanak nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da bir gidiş bir geliş uçuş seferi iptal edildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Azerbaycan’ın İran Elçiliği’ne saldırı
    Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı
    Kardeşlerim 77.bölüm 2.fragmanı
    Kardeşlerim 77.bölüm 2.fragmanı
    İzmir’de okuldan hırsızlık güvenlik kamerasında
    İzmir'de okuldan hırsızlık güvenlik kamerasında
    Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir’deki dehşet anları kamerada
    Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir'deki dehşet anları kamerada
    MGK toplantısı sona erdi | Video
    MGK toplantısı sona erdi | Video
    Ege ve Akdeniz’de şiddetli deprem
    Ege ve Akdeniz'de şiddetli deprem