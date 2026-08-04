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Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki görüntülerde kan donduran detaylar! Eski eşini ve oğlunu otomobille ezmişti!

İzmir'deki görüntülerde kan donduran detaylar! Eski eşini ve oğlunu otomobille ezmişti!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Menemen’de eski eşi Hatice Ekiz ve oğlu K.Y.’yi otomobille çarparak ağır yaralayan Hamit Göksel Yılmaz’a verilen 20,5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kamera görüntülerini tek tek inceleyen mahkeme heyeti, sanığın aracı bilerek ve isteyerek üzerlerine sürdüğünü, çarptıktan sonra ise soğukkanlılıkla birkaç saniye bekleyip yoluna devam ettiğini belirledi.

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