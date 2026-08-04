Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki görüntülerde kan donduran detaylar! Eski eşini ve oğlunu otomobille ezmişti!

İzmir'deki görüntülerde kan donduran detaylar! Eski eşini ve oğlunu otomobille ezmişti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirdeki-goruntulerde-kan-donduran-detaylar-eski-esini-ve-oglunu-otomobille-ezmisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>