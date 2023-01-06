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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki 'sigara' kavgasında yeni gelişme! Ne ceza istendi?

    İzmir'deki 'sigara' kavgasında yeni gelişme! Ne ceza istendi?

    Giriş Tarihi: 06.01.2023, 13:34

    İzmir'de, kendilerine sigara vermeyen Uğur A.'nın otomobilindeki sandalyeyi alıp, çıkan kavgada kullandıkları, sonrasında da yağmaladıkları ileri sürülen Adil K. (23) ve Bünyamin A.' (23) hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Bünyamin A.'nın 'gece vaktinde, birden fazla kişiyle silahlı yağma' ve 'yağma' suçlarından toplam 13 yıl, Adil K.'nin ise 'gece vaktinde, birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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    İzmir'deki ilginç Olay, geçen yıl 11 Ekim gecesi, Yeşildere Caddesi ile Konak Tüneli'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Adil K. ve Bünyamin A., Uğur A.'dan sigara istedi. Uğur A. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada, Adil K. ve Bünyamin A., Uğur A.'nın otomobilinde bulunan bir sandalyeyi ele geçirip, kavgada kullandı. Olay yerinden kaçan Uğur A.'nın suç duyurusunda bulunması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İzmir 15"inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adil K. hakkında 'mala zarar verme' suçundan 10 yıl, Bünyamin A. hakkında ise 'gece vaktinde, birden fazla kişiyle silahlı yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 13 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



    'SANDALYENİN AKIBETİNİ BİLMİYORUZ'
    İzmir 15"inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmalarında, ifadelerine başvurulan sanıklar Adil K. ve Bünyamin A. sandalyeyi kendilerinin almadıklarını, olay sonrasında ise olay yerine yakın bir noktaya bıraktıklarını ve akıbetinden haberlerinin olmadığını söyleyerek, yağma suçunu işlemediklerini söyledi. Sanıklardan Adil K., ayrıca, "Burada asıl mağdurun biz olduğumuzu düşünüyoruz. Bize tornavidayla saldırdı" dedi.
    Davanın geçen hafta görülen 2'nci duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında 'gece vaktinde, birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan hapis cezası talep etti. Savcı, Bünyamin A.'nın ayrıca 'mala zarar verme' suçundan cezalandırılmasını da istedi.

    OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan, yaşanan kavganın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, iki sanık ve Uğur A. arasında kovalama ve arbede yaşandığı ve olay sırasında bir kişinin elinde sandalye bulunduğu görüldü.



    'SANDALYE MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA KULLANILMIŞTIR'
    Adil K.'nin avukatı Ahmet Deha İmal, sandalyenin akıbeti konusunda kamera görüntülerinden yola çıkılarak herhangi bir şey söylenemeyeceğini belirtip, "Bu konuda bir bilgimiz yok. Olay sonrasında sandalyeye ne oldu, bilmiyoruz. Ancak, bu sandalyenin müvekkilim tarafından meşru müdafaa kapsamında kullanıldığı açıktır. Bundan dolayı da sandalyeyi almış olmasının sebebinin zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesini ve müvekkile ceza verilmemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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