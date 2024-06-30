yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki yangının çıkış anı kamerada | Video

İzmir'deki yangının çıkış anı kamerada | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının sigara izmaritinden dolayı yaşandığı ortaya çıktı. Yangının çıkış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor.

Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başlatıldı
İzmir'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başlatıldı
Menderes’te alevler yerleşim yerine ulaştı! Evlerdekilerin yangın paniği kamerada
Menderes’te alevler yerleşim yerine ulaştı! Evlerdekilerin yangın paniği kamerada
Bodrum’da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı
Bodrum'da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Çanakkale’deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
Çanakkale’de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
Çanakkale'de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
İzmir’de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş
İzmir'de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş
Manisa gece beşik gibi sallandı! Depremin ürküten sesi kamerada
Manisa gece beşik gibi sallandı! Depremin ürküten sesi kamerada
Çanakkale’de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi
Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi
Manisa’da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Manisa'da alevlerle mücadele sürüyor | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülüyor.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.
Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

ATILAN SİGARA İZMARİTİ BÖYLE YANGIN ÇIKARDI
Öte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Menderes'te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

EN YENİ VİDEOLAR

Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başlatıldı
İzmir'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başlatıldı
Menderes’te alevler yerleşim yerine ulaştı! Evlerdekilerin yangın paniği kamerada
Menderes’te alevler yerleşim yerine ulaştı! Evlerdekilerin yangın paniği kamerada
Bodrum’da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı
Bodrum'da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok