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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'den ilginç görüntü! Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyeleri kullandılar

    İzmir'den ilginç görüntü! Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyeleri kullandılar

    Giriş Tarihi: 27.08.2023, 10:09

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir düğünde şiddetli yağmura rağmen masanın altında halay çeken grubun o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağmurdan aldırmayan davetlilerin görüntüleri ilgi çekti.

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    İzmir'in Bornova ilçesinde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen masanın altında halayı bırakmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İzmir'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde düğündeki bir grup, şiddetli yağmura rağmen halayı bırakmadı. Yağmurdan korunmak için masanın altına geçerek halay çekenler, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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