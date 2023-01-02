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    Yeniasır TV Yaşam Katledilen annesinin ardından böyle seslendi: Bırakın bir kez sarılayım

    Katledilen annesinin ardından böyle seslendi: Bırakın bir kez sarılayım

    Giriş Tarihi: 02.01.2023, 15:24

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikâhlı kocası tarafından vahşice öldürülen Mutlu Menekşe memleketi Afyonkarahisar’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Menekşe’nin kızının ‘bırakın bir kez (tabutuna) sarılayım’ diye ağıt yakması yürekleri sızlattı.

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    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati A. (57) gözaltına alındı. Necati A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Necati A.'nın 2 yıl önce Covid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü öğleden sonra yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından olay yerinde yapılan çalışmada talihsiz kadının cesedi bulundu.



    ÇUKURUN HEMEN YANINDA KİREÇ TORBALARI BULUNDU!
    Başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Necati A.'nın Mutlu Menekşe'yi beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi. Çukurun hemen yanında şahsın ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulundu.



    Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.



    TALİHSİZ KADIN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
    Talihsiz kadının cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi yakınları tarafından alınan Menekşe için Afyonkarahisar kent merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede sinir krizi geçiren ve 'bırakın bir kez (tabutuna) sarılayım' dediği Menekşe'nin kızı Gaye Y. (22) güçlükle sakinleştirildi. Menekşenin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Bayraktepe Mezarlığında toprağa verildi.

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