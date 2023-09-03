Kuşadası'nda 'laf atma' dayağı! Öldüresiye dövdüler

Aydın Kuşadası'nda gece yarısı bir mekanda yanlarındaki kadınlarla eğlenen iki kişi kendileri hesap ödedikleri sırada, dışarı çıkan kadınlara bakıp laf attığı iddiasıyla lüks aracının direksiyonunda olan bir şahsı öldüresiye dövmeye başladı. İki kişi tarafından yumruklu tokatlı saldırıya uğrayan şahıs adeta mahsur kaldığı üstü açık lüks aracın direksiyonunda elini bile kaldıramazken, feci darp olayına çevredekiler de seyirci kaldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen darp olayının ardından kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.