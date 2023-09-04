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    Kuşadası'nda yunusların tur teknesi ile dansı böyle görüntülendi | Video

    Giriş Tarihi: 04.09.2023, 13:17

    Aydın'ın ünlü turistik ilçesi Kuşadası'nda yunus balığı sürüsü tur teknesine eşlik etti. O anlar drone kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Park yakınlarındaki koylarda çok sayıda yunus, sürü halinde tur teknesi ile birlikte yüzdü.

    Tur teknesinin Kaptanı Gökhan Öztürk, her gün tura çıkmalarına rağmen ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını ifade etti. Yunus balıklarının yavru yetiştirme döneminde olduğunu bu nedenle de böyle bir olaya ilk defa tanık olduklarını belirtti. Araştırmacıların bile yıllarca yakalamaya çalıştıkları bu olayı tesadüfen teknelerinin yanında meydana gelmesinin ise büyük şans olduğunu, böylesine kalabalık bir sürüye de ilk defa rast geldiklerini ifade etti.

    Sabah erken saatlerde Güzelçamlı'dan hareket eden ve Kuşadası'nın dünyaca ünlü Milli Park koylarında denize giren tatilciler, öğle saatlerinde tekne hareket halindeyken rast geldikleri yaklaşık yarım saat kadar süren renkli anlarda büyük heyecan yaşadı.

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