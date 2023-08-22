  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da acı olay! Güreşçilerin olduğu otomobil kaza yaptı: 4 ölü 1 ağır yaralı

    Manisa'da acı olay! Güreşçilerin olduğu otomobil kaza yaptı: 4 ölü 1 ağır yaralı

    Giriş Tarihi: 22.08.2023, 14:28

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri dönüşü yaşanan feci kaza sonucunda, güreşçiler ve babalarını taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek orta refüje çarpması sonucu adeta alev topuna dönüştü. Kazada, 2 baba ve 2 oğul hayatını kaybederken, 15 yaşındaki milli güreşçi genç ağır yaralandı. Kaza anı, olay yerindeki bir kamera tarafından kaydedildi.

    İzmir’deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü
    İzmir'deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü
    Aydın’da eğitim uçağı düştü | Video
    Aydın'da eğitim uçağı düştü | Video
    Çanakkale’de orman yangını | Video
    Çanakkale’de orman yangını | Video
    Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı?
    Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı?
    İzmir’de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
    İzmir'de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
    İzmir’de bir esnafın hayatını kaybettiği cinayet güvenlik kamerasında
    İzmir'de bir esnafın hayatını kaybettiği cinayet güvenlik kamerasında
    Denizli’de dinlenme tesisinde ’ücretsiz yemek’ kavgası! O anlar kamerada
    Denizli'de dinlenme tesisinde 'ücretsiz yemek' kavgası! O anlar kamerada
    Muğla’da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı
    Muğla'da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı 21.8.2023 13:08:16
    Bodrum’da değişmeyen manzara! Ana isale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
    Bodrum'da değişmeyen manzara! Ana isale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
    Afyonkarahisar’da hırsızlara çığlık şoku!
    Afyonkarahisar’da hırsızlara çığlık şoku!
    İzmir’de yağmur suyu hattı neden ihmal ediliyor?
    İzmir'de yağmur suyu hattı neden ihmal ediliyor? 19.8.2023 12:52:01
    Son dakika: İzmir’de orman yangını
    Son dakika: İzmir'de orman yangını
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinden dönen güreşçiler ve babalarının olduğu otomobil, Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüje çarparak alev topuna döndü. Kazada 2 baba, 2 oğlu hayatını kaybederken 15 yaşındaki milli güreşçi ise ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil alev topuna dönerken, kaza anı kameraya yansıdı.



    Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar günü Manisa'da gerçekleştirilen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinden dönerken, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Adem Yüce (44) yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Adem Yüce ile otomobilde bulunan oğlu Oktay Yüce (20) ile Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti.



    Kazada ağır yaralanan ve milli güreşçi olan 15 yaşındaki Beytullah Sarı'nın Salihli'deki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.



    Öte yandan Beytullah Sarı'nın milli güreşçi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Beytullah Sarı'nın pazar günü yapılan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Ayak boyunda birinci olduğu, hayatını kaybeden abisi Burak Sarı'nın ise Ayak Boyunda ikinci olduğu öğrenildi.
    Durumu ciddiyetini koruyan Beytullah Sarı'nın güreş alanında geçtiğimiz sezon 33, bu sezonun daha ilk yarısında ise 7 altın madalya kazandığı, Milli güreşçi olan Sarı'nın ayrıca Avrupa üçüncülüğü de bulunduğu bildirildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü
    İzmir'deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü
    Aydın’da eğitim uçağı düştü | Video
    Aydın'da eğitim uçağı düştü | Video
    Çanakkale’de orman yangını | Video
    Çanakkale’de orman yangını | Video
    Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı?
    Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı?
    İzmir’de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
    İzmir'de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi