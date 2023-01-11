Manisa'da ikinci kez petrol heyecanı! Su ararken açılan kuyudan çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/manisada-ikinci-kez-petrol-heyecani-su-ararken-acilan-kuyudan-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir üzüm bağında 10 yıl önce açılan ancak "yağ çıktığı" gerekçesiyle bir süre sonra kullanılmayan sondaj kuyusundan tekrar siyah sıvı çıktı. Öte yandan, geçen yıl 28 Mayıs'ta yine Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan ve yüzde 6'sı petrol, yüzde 94'ü su olan sıvı çıkmasının ardından temmuz ayında TPAO tarafından açılan Yağbasan-1 kuyusunda çalışmalar devam ediyor. A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.