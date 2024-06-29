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Menderes’te alevler yerleşim yerine ulaştı! Evlerdekilerin yangın paniği kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine tehlikeli şekilde yaklaşması üzerine jandarma, mahalle sakinlerine tahliye çağrısı yaptı. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüler, yaşanan paniği gözler önüne serdi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin evlere yaklaştığı anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alınırken, jandarma ekipleri mahalledeki vatandaşlara evleri tahliye etmesi yönünde anons yaptı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale ediyor.

1 EV YANDI, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangında ormanlık alana yakın Çamönü Mahallesi'nde bulunan bir ev yanarken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla bir vatandaş tarafından kayıt altına alınırken, vatandaşın feryadı da yürekleri sızlattı. Jandarma ekipleri de mahalledeki vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde anons yaptı. Ekiplerin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşların da traktör, taral gibi araçlarla kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiği görüldü.

"ÇARESİZ KALDIK"
Yangında evi yanan Betül Güzeltarakçı, "Önce yangın evimin çaprazında başladı. Dumanlar tütmeye başladı, sonra birden bir patlama sesi duyuldu ve alevler yükseldi. Daha sonra yangın tekrar diğer tarafta başladı. Hayvanlarımız vardı. İlk önce onları kurtarmaya çalıştık ama birden bizim evimiz de tutuştu. İtfaiye bu tarafa geldi. Çok çaresiz kaldık. Elimiz kolumuz bağlandı, ne yapacağımızı bilemedik. Eşyalar, kıyafetler her şeyimiz yandı. Camlar da patladı ama çok şükür hayvanlarımız kurtuldu, bize bir şey olmadı" diye konuştu.

Yangın başlar başlamaz bölgeye geldiğini söyleyen köy sakinlerinden Kadir Birci, "Yangın evlerin yakınlarına kadar geldi. Köylülerin yardımıyla yangını söndürdük. 1 tane ev yandı. Tahliye edilen bölgeler de var" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim İpek, yakın ilçelerden hızlı bir şekilde müdahalenin başladığını, fakat rüzgar sebebiyle zorluklar yaşandığını belirterek, önemli olan durumun seraların yanmaması olduğunu aktardı.

Çeşme Germiyan Mahallesi'nde kırsal alanda çıkan yangına 2 uçak ve 1 helikopterle olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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