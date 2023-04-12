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    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir'deki feci kaza kamerada

    Giriş Tarihi: 12.04.2023, 15:35

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Kamyonun iki tekerinin arasında kalarak kurtulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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    Sabah saatlerinde Akçay Caddesi'nde meydana gelen olayda Harun A., idaresindeki 41 NK 936 plakalı kamyonla 564. sokağa dönmek isterken yine sağından gelip Eski İtfaiye Kavşağı'na devam etmekte olan Mihail Mehmet B. yönetimindeki 17 UA 282 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonun iki tekerinin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtulan motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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