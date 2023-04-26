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    Yeniasır TV Yaşam Tarla sahibine yakalanan enginar hırsızından şoke eden savunma: "Benim eniştem polis"

    Tarla sahibine yakalanan enginar hırsızından şoke eden savunma: "Benim eniştem polis"

    Giriş Tarihi: 26.04.2023, 12:29

    İzmir Torbalı'da sahibinden izin almadan tarlaya girerek enginar toplayan kişi, tarla sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Enginarları izinsiz toplayan kadın da "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savundu.

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    İzmir Torbalı'da 24 Nisan akşamı ilçeye bağlı Muratbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir tarladan sahibinden izinsiz enginar toplayan kadın, tarla sahibine yakalandı. İkili arasında tartışma çıkarken, o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tartışma esnasında enginarları izinsiz topladığı öğrenilen kadının "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savunması dikkat çekti. Olayla ilgili tarla sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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