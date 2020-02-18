 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Bir Zamanlar Çukurova > Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 13:14

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Benim seninle savaşım daha yeni başlıyor!" başlığı ile yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.

YILMAZ VE DEMİR ULUSLARARASI YATIRIM YARIŞINDA!

Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova'da günün adamı haline gelir. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışır. Onun bu başarısına en çok, zamanında Demir'in sanayileşme isteklerinin hepsini geri çeviren Hünkar bozulur. Bir an önce Yamanların da sanayi yatırımı yapması gerektiğini söyler.

MÜŞTEMİLATTAN ÜZÜM KIZIN SEVİNCİ İLE GÜLTEN'İN MUTLULUĞU YANSIYOR

Saniye annesi ile hayata yeniden tutunan Üzüm, aynı onun gibi olmak ister. Onunla birlikte işe de giden Üzüm, herkesin mutluluk kaynağı haline gelmiştir. Çetin ile bir an önce evlenmeyi bekleyen Gülten, durumu abisi Gaffur da öğrensin istemektedir.

FEKELİ BEHİCE'YE ÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPAR Kİ, EN ÇOK HÜNKAR'IN KALBİ ACIR

Bir yandan Yılmaz'ın yaptığı uluslararası anlaşmanın getirdiği yoğun işlerle uğraşan Fekeli, bir yandan da kalp krizinin ardından hayat muhasebesine başlamıştır. Behice ise Fekeli'yi yalnız bırakmamak için konağa tamamen yerleşip; evin hanımı gibi davranmaya başlar. Fekeli, tüm Çukurova'nın katıldığı bir organizasyonda sahneye çıkar ve öyle bir şey söyler ki, Behice mutluluktan, Hünkar şaşkınlıktan donakalır!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Virüslerden koruyan doğal besinler
Virüslerden koruyan doğal besinler
Saros Körfezi'nde kıyıya 15 metre kala köpekbalığı paniği
Saros Körfezi'nde kıyıya 15 metre kala köpekbalığı paniği
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Uşak'ta olaylı gece! Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
Uşak'ta olaylı gece! Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı izle
Fekeli ile Hünkar evlenecek mi?
Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izle
Fekeli ile Hünkar evlenecek mi?
Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı izle
Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor!
Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor!
Bir Zamanlar Çukurova - 43
Bir Zamanlar Çukurova - 43
Bir Zamanlar Çukurova -12
Bir Zamanlar Çukurova - 12