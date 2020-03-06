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Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 06.03.2020, 15:38

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı "Artık kimseyi mahvedemeyeceksin!" başlığı ile yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu! Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır!

YILMAZ MÜJGAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.

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