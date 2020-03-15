Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı izle! Çukurova'da neler olacak?

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atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 59. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir! Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır.