Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı izle

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Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki yeni bölümüne 40 yıllık bir aşk hikayesi damga vuracak. Bir Zamanlar Çukurova 48. bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de atv ekranlarında olacak. Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi? Bir Zamanlar Çukurova'nın 48. bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı izle!