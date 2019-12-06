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    Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor!

    Giriş Tarihi: 06.12.2019, 12:38

    “Ben nasıl hazmettiysem sen de öyle hazmedeceksin…” Fekeli ve Hünkar aşkını herkes öğreniyor! | Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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